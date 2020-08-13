Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevaplıyor, çarpıcı değerlendirmeler yapıyor.

Türkiye gündeminin flaş meselelerinin dobra dobra ele alındığı programda, AK Parti ve CHP'de yaşanan gelişmelerin perde arkası masaya yatırılıyor.

Muharrem İnce'nin parti kurma çıkışı ve CHP'den gelen tepkilerin de değerlendirildiği programda, İnce’nin CHP’den ihraç edilip edilmeyeceği, değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tepkiler, hedefe konulan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak ve CHP’li Aylin Nazlıaka’nın tepki çeken sözleri de konuşuluyor.

Muharrem İnce açıklaması

Küçük, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce ile mevcut CHP yönetimi arasındaki ipler kopmuş." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, "Bu hareketi başlatıp Muharrem İnce başarılı olabilir mi olamaz mı onu göreceğiz. Ama şunu biliyoruz, CHP'nin mevcut yönetiminde Kemalist, Atatürkçülerin sesi pek çıkmıyor. Muharrem İnce de bu seslerden bir tanesi." dedi.

"Belki seçimin kaderini belirleyecek"

Küçük, "Yeni sistemde 50+1 gerektiği için, 30-40 bin oy bile fark eder. Ben Muharrem İnce'nin çok oy alacağını düşünmüyorum ama alacağı 50 bin, 100 bin ne kadar alırsa o kadar etkili ki... Yalova Milletvekiliydi kendisi. Şimdi orada 30-40 bin oy alsa, belki seçimin kaderini belirleyecek. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının veya kazanacak adayın belirlenmesinde büyük etkisi olacak gibi görünüyor Sayın Muharrem İnce'nin." değerlendirmesinde bulundu.