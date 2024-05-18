Cem Küçük’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Uğur Dündar” iddiası! Bunu yaptı! Hepsi ortaya çıkacak

Ankara Emniyeti'ne sıçrayan ve polis şeflerinin gözaltına alınmasıyla devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yazısında operasyonun medya ayağı olduğu iddiasında bulundu. Küçük'ün, “Ayhan Bora Kaplan haberleri muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildi” başlıklı yazısı şöyle:

“Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan 8 Eylül 2023 tarihinde Ankara Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir suç örgütü liderinin gözaltına alınması ve tutuklanması normal. Ancak bu operasyona Ankara Emniyeti’nden üst düzey polis şefleri de katıldı.

Operasyonun ilk görüntüleri 9 Eylül 2023’te yurt dışından fonlanan T24 sitesine servis edildi. Servis edenler hâliyle şu an gözaltında olan polis şefleriydi. Ve hemen ardından "Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu’nun adamıydı!" haberleri başladı. T24, DW, Gazete Duvar, Sol Haber, Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi ve yurt dışındaki firari ve FETÖ’cü gazeteciler Süleyman Soylu’yu suçladılar. Sanki bir el böyle olsun istiyordu. Tam altı ay muhalif, fondaş ve FETÖ’cü medya “Ayhan Bora Kaplan işi Soylu’ya ulaştı” türü haberler yaptılar.

Ayhan Bora Kaplan davasından tutuklu sanık Tansel Aktan 15 Temmuz'da TRT'nin önünde Bora Kaplan'ın yanındaki uzun namlulu, çelik yelekli kişinin kendisi olduğunu söyledi. FETÖ’nün o günden beri bu dosyanın altyapısını hazırladığını söyleyen Aktan, şöyle devam etti: "Süleyman Soylu itibarsızlaştırılmak istendi.” Ayhan Bora Kaplan ise ifadelerinde “Soylu gitti kurtulduk” demişti.

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Sonra devreye T24 sitesinden devlet içindeki FETÖ uzantılarının bilgi aktardığı Tolga Şardan girdi. Soylu hakkında son yıllarda 100’ün üzerinde yazı yazan Şardan’ın başka gündemi yoktu. Soylu’yu itibarsızlaştırmak için ipe sapa gelmez yazılar yazdı.

Mesela bir örnek. Tolga Şardan, "Ayhan Bora Kaplan müşteriyi döven 3 çalışanını ayaklarından vurarak cezalandırdı" şeklinde iddianameye giren olaydaki 'hatırlı müşteri'yi yazdı: "Sadık Soylu'nun oğlu...”

Sonra başka bir olaydan tutuklanan Şardan’ın sesi soluğu kesildi. Artık bilgi akışı kesildiği işin bir şey yazamıyor.

Ankara Emniyeti’ndeki son skandaldan sonra oradaki polisleri aklamak için bu defa devreye Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk girdi. 8 Mayıs’ta köşesinde Serdar Sertçelik’in ifadelerinin kurgulandığını yazdı. "Elektronik kelepçe ayaktan rahatlıkla çıkarılabilirmiş..." türü şu an gözaltında olan üç polis şefini korudu.

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in nasıl yurt dışına kaçtığı konusunu hafifletiyor. Polis şeflerinin suçu yokmuş gibi yazılar yazıyor. 300 bin dolaş rüşvet alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’i yazmaya eli bir türlü gitmiyor.

Yine aynı polis şeflerinden Uğur Dündar’a bilgiler aktarıldı. FETÖ’cü ve firari gazetecilere bilgi ve belgeler aktarıldı. Bunların hepsi ortaya çıktı ve çıkacak da.

Hükûmeti zor durumda bırakmak isteyenlerin planları ellerinde patladı!..”