Cem Küçük'ten "Şahan Gökbakar" çağrısı: Oradan söküp atın!

Gazeteci Cem Küçük, Şahan Gökbakar'ı hedef alarak Netflix'e çağrıda bulundu. Gökbakar için "Devlet ve millet düşmanı" diyen Küçük, Netflix'ten filmlerinin söküp atılmasını istedi. Küçük, “Ben devlet ve millet düşmanlarının dizi ya da filmlerini görmek istemiyorum. Şahan Gökbakar gibi bu millete, cumhurbaşkanımıza hakaret kusanların filmlerini platformumuzdan söküp atmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

En son iki gün önce “Çıkacak yangınlara bakanlıklar hazır mı?” diye soran Gökbakar, 2 gün sonra çıkan yangınlar sonrası ise “Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü!” paylaşımında bulundu.