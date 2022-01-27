Cem Küçük'ten Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin çarpıcı sözler

Cem Küçük, dün gece balık yediği restoran önünde 7 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini canlı yayında anlattı...

Cem Küçük, sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun dün gece İstanbul’un Bakırköy ilçesi Yeşilköy semtinde bir balıkçı restoranının çıkışında 7 kurşun ile öldürüldü. Kan kaybıyla ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili ilk bilgileri Cem Küçük sabah canlı yayınında verdi.

Cem Küçük, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl olduğuna dair aldığı ilk bilgileri paylaştı. Cinayette Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü de ayağından yaralandı. Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altından 7 kurşun aldığını söyleyen Cem Küçük, maktulün kan kaybı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Mahmutyazıcıoğlu’nun yanına geldiği iki kişiyi tanıdığını söylediğini aktardı.

Cem Küçük, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin şunları söyledi:

“Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam 12.30 sıralarında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Niçin öldürüldüğüne dair henüz bir bilgi yok. İstanbul polisi katilleri yakalamak için bütün mobese kameralarını inceliyor ve geniş bir soruşturma yürüttüğünü söyleyelim. Gelen bilgiler şu yönde; tam 12.20-25 geçe gibi çıkacakken yanına iki kişi konuşmak için restorana geliyor, konuşmak istediklerini söylüyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişiyi tanıyormuş yani tanıyorum bunları demiş. 45 dakika konuşmuşlar orada. Üçüncü bir kişi daha gelmiş ve önce şoförünün ayağına sıkmışlar. Onun herhangi bir hayati tehlikesi yok. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da bel altına 7 kurşun atılmış bel üstünde veya kafasında herhangi bir şey yok ama kan kaybından ve kurşunlardan biri de damarını yırttığı için hayatını kaybetmiş. Durum bu. İstanbul polisi olayı soruşturmaya devam ediyor bu cinayetin niçin işlendiği daha sonra ortaya çıkacak.”