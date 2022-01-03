Cem Küçük'ten doğalgaz ve elektrik zammı eleştirisi

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında, doğalgaz ve elektriğe yapılan son zamların AK Parti’nin bariz bir strateji hatası olduğunu yazdı. "Enerji Bakanımız Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yansıtmıyoruz dediği haftanın ertesinde bu zam gelince ters tepiyor" diyen Küçük, "Bu zam ekim ya da kasımda yapılsa gene eleştirilir ama bu kadar büyük kıyamet kopmazdı" ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

"Yeni yıla zamla girdik. Doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlara ise yüzde 125 zam geldi.

Şamil Tayyar’ın dediği gibi dünyanın her yerinde enerji maliyetleri ciddi arttı. Dünya bize göre daha pahalı kullanıyor. Hem de çok daha pahalı. Ama AK Parti’nin yaptığı bariz strateji hatası var. Neden mi?

Bu zam ekim ya da kasımda yapılsa gene eleştirilir ama bu kadar büyük kıyamet kopmazdı. Ağustos ayından beri zamları ve hayat pahalılığını konuşuyoruz. Tabii dövizin yüksek olmasını da.

AK Parti iki hamleyle buna cevap verdi. Önce asgari ücreti 4.253 liraya çıkardı. Peşinden dövizi düşürdü. Psikolojik inisiyatifi de ele geçirmişti. Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış.

Dediğim gibi bu zam ekim ya da kasımda yapılsa tamam. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yansıtmıyoruz dediği haftanın ertesinde bu zam gelince ters tepiyor.

Memur ve emeklilere iyi zam verilmeli ki, bu zamlar karşılansın. Yeni yıl nasıl olacak bakacağız."