Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış: İtiraz ediyorum

Cem Küçük, canlı yayında İngiltere'de forma giyen Milli futbolcu Ozan Tufan'ı topa tuttu. Cem Küçük, "Antrenmanda nefes alamıyor. Nefes nefese kalıyor. Fenerbahçe'yi vasatlığa alıştırdılar" dedi.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haberde yayımlanan Stüdyoda Futbol programında, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yerden yere vurdu.

Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu, Murat Bereket, Ömer Faruk Ünal ile Ahmet Ercanlar'ın katıldığı programda, Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönme ihtimali hakkında konuşan Cem Küçük, Milli futbolcu Ozan Tufan hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kimleri alıyoruz biz ya. Demek ki İngiltere'de oynayamıyor bu. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil bu. İtiraz ediyorum. Yıllardır bu vasatlığa alıştırdılar. Ozan Tufan ne ya. Ramos'u getir. Ozan Tufan'ın İngiltere'ye nefesi yetmiyor. Nefes nefese kalıyor. Biraz büyük düşünün. Ozan Tufan ne yaptı Fenerbahçe'de? Mesut Özil, İrfan Can neyse. Mert Hakan. Nerede Mert Hakan? Ozan Tufan İngiltere'ye gitti de ne oldu? Ben duyduğum şeyi söyleyeyim. Antrenmana gücü yetmiyor ya. Sakatlanıyor, bahane buluyorlar."