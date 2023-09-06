Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış: Hükümet bu meseleyi çözemedi
Gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir canlı yayında ev sahibi-kiracı kavgalarının bir türlü çözülemediğini ifade etti.
Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan yazar Cem Küçük, ev sahibi-kiracı kavgalarının bir türlü çözülemediğine dikkat çekerek "Büyükşehirlerde ekonomik kriz hat safhada" dedi.
Yazar Cem Küçük, "Ekonomik kriz Türkiye'de var. İki yıldır var. Büyükşehirlerde geçinmek zor. Türkiye'nin yaşadığı şey krizdir. Hükümetin çözemediği işlerden biri ev sahibi- kiracı meseledir. Adliyeler dosya dolu" ifadelerini kullandı.