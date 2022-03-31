  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Küçük’ten çok sert tepki: Hala bu skandalı açıklamıyorlar
Gündem

Cem Küçük’ten çok sert tepki: Hala bu skandalı açıklamıyorlar

CHP'de Buca Metrosu ihalesinde yapılan usulsüzlük skandalı patlak verdi. Konuyla ilgili konuşan gazeteci Cem Küçük, "Daha ucuz teklif veren firmayı elediler. CHP'li belediye hala neden bu skandalı açıklamıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 14:07:00 -
Cem Küçük’ten çok sert tepki: Hala bu skandalı açıklamıyorlar

Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu'nun bahsettiği ihale skandalının, Buca Metrosu'nun ihalesinde yaşandığı ortaya çıktı. Mahkeme kararına rağmen devam eden projenin temel atma törenine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.  

TGRT Haber sunucu, CHP'deki ballı ihale skandalına ilişkin konuştu.

Cem Küçük yaptığı açıklamada,  "Yarım milyon fazla vermişler. CHP’li İzmir belediyesi neden ucuz veren firmaya ihaleye vermediler. Her kuruşun hesabını soracağız diyor. Yetim hakkını soracağız diyor. Yap işlet devret modeline her şeyi derler ama CHP'li İzmir Belediyesi’nin Buca Metrosu'na neden 529 milyon lira fazla ödeme yaptığını açıklamazlar. Yani daha ucuz teklif veren firmayı elediler. CHP'li belediye hala bu skandalı açıklamıyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay