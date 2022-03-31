Cem Küçük’ten çok sert tepki: Hala bu skandalı açıklamıyorlar

Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu'nun bahsettiği ihale skandalının, Buca Metrosu'nun ihalesinde yaşandığı ortaya çıktı. Mahkeme kararına rağmen devam eden projenin temel atma törenine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

TGRT Haber sunucu, CHP'deki ballı ihale skandalına ilişkin konuştu.

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "Yarım milyon fazla vermişler. CHP’li İzmir belediyesi neden ucuz veren firmaya ihaleye vermediler. Her kuruşun hesabını soracağız diyor. Yetim hakkını soracağız diyor. Yap işlet devret modeline her şeyi derler ama CHP'li İzmir Belediyesi’nin Buca Metrosu'na neden 529 milyon lira fazla ödeme yaptığını açıklamazlar. Yani daha ucuz teklif veren firmayı elediler. CHP'li belediye hala bu skandalı açıklamıyor" ifadelerini kullandı.