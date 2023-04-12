Cem Küçük'ten bomba kulis! EYT'ye bir müjde daha gelebilir

Cem Küçük, ‘EYT’liye 5 bin gün sınırı gelebilir’ dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber programcısı Cem Küçük'ten dikkat çeken yorumlar ve kulis bilgileri geldi.

Bütçeye bakılmadan seçim ekonomisi var

TV100'de yayınlanan "Özgür İfade" programında AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesini değerlendiren Cem Küçük, "AK Parti bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Yani seçim ekonomisi uygulandı ve bütçeye de çok fazla bakılmıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü EYT, 3600 ek gösterge, yapılan sosyal yardımlar, 45 bin öğretmen alınacak, 42 bin 500 sağlıkçı alınacak. Bunun dışında bir sürü belediye çalışanı, 400 bin kişi kadroya geçirildi" diye konuştu.

Bayram bitene EYT'de 5 bin prim günü...

BAĞ-KUR ve SGK'yı eşitleme, 5000 prim gün yıllara dağıtıldı, bununla ilgili belki birleştirme... Ben bunların bayram bitene kadar bu vaatlerin ardı arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu son söylediklerim duyumdur."