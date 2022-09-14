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Medya Cem Küçük'ten bomba Erdoğan yazısı! “Bu duruma düşerler” deyip açıkladı
Medya

Cem Küçük'ten bomba Erdoğan yazısı! “Bu duruma düşerler” deyip açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin olası yansımalarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 09:07:00 -
Cem Küçük'ten bomba Erdoğan yazısı! "Bu duruma düşerler" deyip açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin olası yansımalarını değerlendirdi.

Küçük, projenin seçimlere de etkisinin olacağını söylerken şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki bu son proje tamamen dar gelirlilere yönelik projedir. Bu seçmenin çoğunluğu da AK Parti’ye oy veren seçmen grubu. 

Başvurular başlayıp proje hayata geçirilince yapılacak anketlere bir bakmak lazım. Bunun seçimlere yansımasını hep beraber görmüş olacağız. AK Parti dar gelir ve orta gelir grubundan kaybettiği seçmeni geri alabilir. 

Kaldı ki Millet İttifakı’nın hâlâ aday çıkaramaması, Meral Hanım'ın kazanamaz diyerek Kemal Bey'in aday olmasını istememesi kafa karışıklığı ortaya çıkarıyor. Onlar öyle bir şey yok diyecekler lakin gerçek ortada. 

Bence ibre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor. Millet İttifakı aday konusunda bölünür ve işi netleştirmezse seçmen gözünde olumsuz duruma düşerler. Üstelik muhalefetin herhangi bir konuda hâlâ tek bir önerisi yok. Her şeye rağmen hükûmet birçok proje açıklıyor ve seçmeni ikna etmeye çalışıyor. 

Son 9 ay... Ne ilginçtir, süre azalıyor lakin muhalefet hiçbir şey demiyor. Milletin karnının boş laflara tok olduğunu da söyleyelim."

 

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

El Salvador

Ucuz evmis, millet eviini gecindirme derdine, kim odeyecek o ucuz evin taksitlerini, milletin aldigi gecimini karsilamiyor, milyonlarca issiz de cabasi, secim gelince boyle goz boyamalar basliyor, ben yemiyorum, milletin de yedigini sanmiyorum artik.

fatih

cem küçük sn erdoğan vatandaşa 6+2 li masayı anlatın demiş. hadi bunada bunada cevap ver cem küçük. vatandaş herşeyi gayet iyi görüyor ve biliyor sn.erdoğan sn vekilleri yormayın zahmet etmesinler. sizin 4 yıldır söz veripte tutumadığınız SÜRESİZ NAFAKA ZULMÜNÜ, 6284, tmk175, kadın beyanı esası, zina-fuhuş yasalarını, lgbt sessizliğinizi, yeşil feministleri, KADEM i gayet iyi biliyor. vatandaş anlatıyor anlamayan sizlersiniz. 5 milyonyondan fazla mağdurunda, vatandaşında bu elbette bir cevabı ve tepkisi olacaktır. sizin bilmediğiniz bu.
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