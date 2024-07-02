Cem Küçük'ten AK Parti'ye beklenmedik sözler! "Havada binlerce dedikodu dolaşıyor" diyerek duyurdu

TBMM'ye sunulması beklenen vergi paketi iddiaları üstünden AK Parti'yi eleştiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Havada binlerce dedikodu dolaşıyor, AK Parti kafa karışıklığı yaşıyor" ifadesini kullandı.

Cem Küçük, "AK Parti’nin iletişim dili iyi değil" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin üstünden tam 3 ay geçti. AK Parti yerel seçimleri kaybetti fakat değişim adına ortaya konulmuş hiçbir şey yok. Ancak AK Parti’de iletişim dilinde ciddi mesele var. AK Parti yetkilileri bu satırları iyi niyetli eleştiri olarak görsünler...

Bakın iki haftadır yeni vergi yasası konuşuluyor. Benim çok desteklediğim bir yasa bu. Önemli bir yasa fakat biz neyi konuştuk? Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL mi olacak yoksa 3.000 TL mi? Hâlbuki yasada o kadar önemli maddeler var ki. Onlar konuşulmadı. Sadece yurt dışı çıkış harcı üzerinde duruldu. Sosyal medyada herkes konuşurken, millet bizlere bu yasayı sorarken AK Parti çok geç açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik doğru değil dedi fakat Basra çoktan harap olmuştu!..

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(...) İletişim dili çok önemli bir şey. Doğru zamanda ve doğru yerde kullandığınızda çok etkili olur. AK Parti iletişim anlamında asla iyi değil. Genel merkezde aynı adlar göreve devam ediyor. Yedi il başkanı değişti deniyor fakat biri hariç hepsi daha önce partide görev yapmış adlar. AK Parti kafa karışıklığı yaşıyor. Umarım çabuk toparlarlar. Yoksa çok geç olabilir..."