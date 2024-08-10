Cem Küçük resmen çileden çıktı! Onların alayı yola gelecek

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya platformlarının Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi. Roblox ve Instagram'ın yasaklanmasının sebeplerini açıklayan Küçük, bu platformların Türk devletinin kurallarına uymak zorunda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin çocukları koruma konusunda kararlı olduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Sosyal medya veya oyun platformları hiç fark etmez. Bu şirketlerin yetkililerine “kendinize çekidüzen verin” deniyor. Şirketler herhâlde burayı “Muz Cumhuriyeti” sanıyor. Oralı olmuyorlar. Gene uyarılıyorlar. “FETÖ, YPG ile ilgili sayfalar var. Bunları kapatın” deniyor. Adamlarda tık yok. Madem öyle, o zaman açılmazsın.

Oyun platformu Roblox da öyle. Türkiye'de 7 Ağustos'ta Roblox "çocukların istismarına neden olacak içerikler" barındırması sebebiyle erişime engellendi.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarını inceledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Roblox'un kapatılma sebepleri böyle sıralandı:

Roblox isimli oyun platformunda;

* Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması

* Eş cinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi

* Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması

* Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle dedi:

“Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Size söylenen sayfaları kapatın, bu iki platform tekrar açılsın. Türkiye’de Türk devletinin kuralları geçerli, ABD’nin değil. O zaman kurallara uyacaksınız. “Sizi tanımıyoruz” deme lüksünüz yok. Derseniz böyle kapalı durursunuz.

Bunun ifade özgürlüğüyle alakası yok. Öyle olsa ABD’de TikTok sahipliği el değiştirmezdi. Kim ne kadar bağırırsa bağırsın, Instagram o sayfaları kapatacak. Yoksa asla açılmaz. Roblox da aynı şekilde.

Göreceksiniz, iki platform da denilenleri yapmak kaydıyla açılacak. Yoksa böyle kalır. Paşa gönlünüz bilir."