Cem Küçük, onlara resmen kapak yaptı! Bakalım bunlara ne diyeceksiniz?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'deki hayvancılık sektörünün rakamlarla incelenmesi gerektiğini belirtti. Küçük, hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ciddi artışlar olduğunu vurguladı. Küçük, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hayvancılık destekleme modelindeki yenilikleri açıkladı. Yeni modelin verimli üretimi teşvik edeceğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

“Türkiye’de araştırma yapmadan hayvancılık bitti diyenler var. Peki rakam rakam bakalım. AK Parti iktidara geldiğinde büyükbaş hayvan sayısı; 2002'de 9,9 milyondu. 2023 yılında %67,7 artışla 16,6 milyona ulaştı... Küçükbaş hayvan sayısı 2002 yılında 31,9 milyondu. 2023 yılında %64,3 artışla 52,4 milyona çıktı...

Kanatlı hayvan sayısı 2002 yılında 251 milyon adetti. 2023 yılında %48,9 artışla 373,8 milyon adede çıktı... Arıkovanı sayısı 2002 yılında 4,2 milyon adetti. 2023 yılında %119 artışla 9,2 milyon adede çıktı...

Süt üretimi 2002 yılında 8,4 milyon ton iken 2023 yılında %156 artışla 21,5 milyon tona çıktı... Kırmızı et üretimi 2002 yılında 779 bin ton idi. 2023 yılında %208 artışla 2,4 milyon tona çıktı. Tavuk eti üretimi 2002 yılında 696 bin tondu. 2023 yılında %230 artışla 2,3 milyon tona ulaştı... Yumurta üretimi 2002 yılında 11,6 milyar adet idi. 2023 yılında %77,6 artışla 20,6 milyar adede çıktı...

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HAYVANCILIK DESTEKLEME MODELİNDEKİ YENİLİKLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılıkta önemli bir reforma imza attı. Hangi ürünü nerede ne zaman yetiştireceğiz? Hangi tür hayvancılığı nerede yapacağız? Bunların hepsi hem gittikçe azalan su kaynaklarının doğru kullanılması, hem ürünlerde verimliliğin artması hem de ileride sıkıntı yaşanmaması için, yeterli gıda arzının teminat altına alınması için çok önemli. Vatandaş açısından en önemlisi de başta et olmak üzere ürünlere uygun fiyatlarla erişim. Hem yabancıya muhtaç olmamak hem kendimize yeter olmak hem de ucuza sahip olmak. İşte bütün bu çalışmaların nihai hedefi elbette bu. Devrim niteliğindeki bu yeni modelde neler var, bir bakalım:

• Yeni modelde yönlendirici ve verimliliği arttırıcı kriterleri sağlayanlar daha yüksek destek alacak, böylece verimli ve kaliteli üretim teşvik edilecek.

• Hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan aile işletmeleri ilk defa ilave destek alacak. Aile işletmelerinin sektörde kalması için bu çok önemli.

• Kadın ve genç yetiştiricilere ilk defa pozitif ayrımcılık yapılarak temel desteğe ilave destek verilecek. Gençlerin tarımdan uzaklaşmasının panzehri bu adım olabilir.

• Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgütlerin üye/ortakları temel desteğe ilave olarak destek alacak. Yani örnek üretim yapan kooperatif üyeleri ödüllendirilecek.

• Önceden anne hayvanlar için ödenen küçükbaş destekleri ilk defa kuzu ve oğlaklar için ödenecek. Üretimi artırın, daha çok destek alın.

• ⁠Doğan her buzağıya, başka bir kriter aranmadan temel destek verilecek.

• Planlı üretim bölgelerinde uygun üretim yapanlara ilave destek verilecek.

• Su ürünleri işletmelerine her bir teknik kriter için temel destek tutarına ilave teknik kriter desteği verilecek.

• Süt ve besilik materyal üretim planlama bölgesi olarak belirlenen illerde doğan buzağı ve malaklar için temel desteğe yüzde 50, çiğ süt desteğinde ise süt üretim planlama bölgesi illerinde temel desteğe yüzde 40 ilave destekleme yapılacak.

• Hastalıktan ari işletmelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında; kaliteli damızlık materyalin yurt içi üretimle karşılanması için ari işletmelerde doğan dişi buzağı/malaklara temel desteğe ilk defa ilave olarak 4 katı daha fazla destekleme sağlanacak.

• Hastalıktan ari işletmeler veya AB onaylı işletmelerde üretilen süt için temel desteğe ilave olarak 3 katı daha fazla destekleme yapılacak.”