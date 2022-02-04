Cem Küçük o zamlar için çağrıda bulundu: Bir an önce çare bulunması lazım
Gazeteci Cem Küçük, akaryakıta gelen zamların ardından yaptığı açıklamada, "Bir an önce bunlara çare bulunması lazım" dedi.
Gazeteci Cem Küçük, bu sabahki TGRT Haber yayınında akaryakıt fiyatlarına gelen zamları ele aldı.
Akaryakıt fiyatlarına uluslararası krizlerden dolayı sürekli olarak zam geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 40 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklamasını yaptı.
Gelen zammı canlı yayında yorumlayan Cem Küçük, "Bu zamların iyi olmadığını söyleyelim. Bir an önce bunlara çare bulunması lazım" dedi.