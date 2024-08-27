Cem Küçük, o utanmazların maskesini bir bir indirdi! Bunlar hakikaten tam iki yüzlü

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının siyasi sebeplerle gerçekleştiğini söyledi. Küçük, Batı'nın sosyal medya platformlarına yönelik çifte standartlı yaklaşımını eleştirerek, Durov’un İsrail ve Ukrayna gibi konularda yaptığı yayınlar nedeniyle hedef alındığını belirtti. Yazar, Batı'nın kendi çıkarlarına ters düşen platformları susturma eğiliminde olduğunu ifade etti. Küçük, bu olayın, Batı'nın ifade özgürlüğüne yönelik iki yüzlü tavrını gözler önüne serdiğini vurguladı. İşte Cem Küçük'ün dikkat çeken yazısı:

"Dünyada birçok sosyal medya ağı var. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vb... Bunların içinde yeni adıyla X hariç hepsi aşırı yanlı ve Batı destekçisi. Batı’nın çıkarlarına karşı iş yaparsanız ya da onların millî güvenliğini ihlal ederseniz asla toleranslı olmazlar. Hukuku kafalarına göre işletirler.

İsrail katliamlarında bunu gördük. Hamas’ı, Filistin’i destekleyen her paylaşım kaldırılıyor. İsrail’i eleştiren herkesin hesabına uyarılar gidiyor.

Cumartesi gecesi Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Fransız medyasında yer alan haberlere göre Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı. Durov’un cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı. Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile iş birliği yapmaması da dâhil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor. Durov’a ayrıca terörizm ve kara para aklama suçlarının da yöneltilebileceği ifade edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın düşmanları için Durov’un bir Rus ve bu nedenle, FBI ile iş birliği yapan Zuckerberg’in aksine tehlikeli biri olduğunu ifade etti.

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“Tüm ortak düşmanlarımız için o bir Rus ve bu nedenle ne yapacağı tahmin edilemeyen ve tehlikeli biridir. Farklı kandandır. Kesinlikle (Elon) Musk ya da (FBI ile aktif olarak iş birliği yapan) Zuckerberg değildir. Durov nihayet, zamanlar gibi Vatan’ın da seçilemeyeceğini anlamalıdır” diye yazan Medvedev, şöyle devam etti:

“O en büyük sorunlarının Rusya’da olduğunu düşündü ve oradan ayrıldı, ardından başka ülkelerde de vatandaşlık/oturma izni aldı. Vatanı olmadan harika yaşayan dâhi ‘dünya insanı’ olmak istedi.” (Sputnik)

Reuters Haber Ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Durov'a erişim talebinde bulunmak için Paris'e bir not gönderildiğini, ancak Durov'un Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

Peki Pavel Durov kimdir?.. Pavel Durov Rusya'da doğdu. 2006 yılında, bugün hâlen Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından biri olan Vkontakte'yi kurdu. Ancak şirketin ortaklık yapısının değişmesinin ardından "yönetimde CEO'nun eylem özgürlüğü belirgin bir biçimde azaldı" diyerek 2014 yılında şirketten ayrıldı. 2014 yılı başında yapılan hisse satışının ardından Vkontakte'nin yüzde 52'si Kremlin ile bağlantılı oligark Alişer Usmanov'un kontrolüne geçmişti. 2013 yılında erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu.

Sosyal medya platformunda Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükûmet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014'te Rusya'dan ayrıldı. Durov bugün Dubai'de yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi de Dubai'de. Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hâle geldi. Durov’un kullanıcı verilerini Rusya hükûmetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi. (BBC Türkçe)

Pavel Durov tamamen siyasi sebeplerle gözaltına alındı. Özellikle İsrail ve Ukrayna, Telegram’da yapılan yayınlardan rahatsızdı. Ukrayna istihbaratı uzun zamandır Telegram’ı şikâyet ediyordu. Milli güvenliklerine aykırı işler yaptığını söylüyordu. Durov şayet Rusya’da tutuklansa Batı neler derdi? Bu çağda böyle yasaklar olur mu derdi? Ama Pavel’i gözaltına alan bir NATO üyesi ülke oldu.

Bakalım mahkeme ne karar verecek? Bizde Instagram kapatıldı diye bir hafta ağlaşanlar, bakın Batı istemediği sosyal medya sahibine cezaeviyle gözdağı veriyor. Julian Assange’a yaptığının aynısını yapıyor. Yarın bir gün aynısını Elon Musk’a da yapacaklardır. Şayet Batı’yla anlaşmazsa."

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