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Medya Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Par sinyali çaktı
Medya

Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Par sinyali çaktı

Habertürk canlı yayınında ekonomiyi konuşan konuklardan Cem Küçük, maaşına yapılan zamdan memnun olduğunu belirtirken, sunucu Kübra Par da sinyali çaktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 03:14:00 - 2022-01-12 03:21:42

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, asgari ücrete yapılan zamdan önce Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Ebru Baki tarafından eleştirilirken Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söylemiş, maaşına yüzde 40 zam istemişti.

Dün gece Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te ekonomi gündemi de ele alındı.

Programda mal ve hizmetlere yapılan zamlarla çalışan kesimin maaşlarına yapılan zamlar karşılaştırılırken, gazeteci Cem Küçük dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Cem Küçük maaşından memnun olduğunu açıkladı

Cem Küçük, şahsen çalıştığı kurumun kendisine yüzde 30-35 civarında zam yaptığını ve bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine sunucu Kübra Par da gülümseyerek "İnşallah" sözüyle karşılık verdi.

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