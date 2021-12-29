Cem Küçük, herkesin merak ettiği "dolar" gerçeğini açıkladı

Cem Küçük, 20 Aralık gecesi olanları anlamakta zorlanan muhalefete işin gerçeğini tane tane anlattı. "Doların yükselmesinin sebebi vatandaşın gidip dolar almasıydı. Şimdi düşmesinin sebebi de vatandaşın dövizini bozdurup TL alması" diyen Küçük, "Hepsi bu kadar basit. Ekstra bir şey yok. Komplo yok" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Muhalefet 20 Aralık'ta AK Parti hükûmetinin aldığı kur korumalı TL mevduatının piyasaya olan etkisinden kurtulamadı. O gün bugündür psikolojik güç AK Parti’ye geçti.

128 milyar dolar nerede diye aylarca komplo peşinde koşan muhalefet o paranın kaybolmayacağını biliyor. Nitekim Nurettin Canikli tek tek anlattı. Tabii ki o para çalındı iması yapıyor muhalefet ama inandırıcı değil.

20 Aralık gecesi olanları da anlamakta zorlanıyor. Çünkü doların yükselmesinin sebebi vatandaşın gidip dolar almasıydı. Şimdi düşmesinin sebebi de vatandaşın dövizini bozdurup TL alması. Hepsi bu kadar basit. Ekstra bir şey yok. Komplo yok...

CHP dün 20 Aralık’tan bu yana kayıpları olanların haklarını arayacaklarını söyledi. Hukuken destek de vereceğiz dedi. O kaybı nasıl arayacaksınız Allah aşkına? Kendi tercihiyle gidip dolar alıp zarar edenin hakkı nasıl aranır? Aranamayacağını en iyi CHP biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlesiyle doların düşmesine anlam veremiyor. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Ortada kaldılar. Hâlâ arada birileri zengin oldu kafasındalar. Nureddin Nebati kamunun tek kuruş dolar satmadığını da söyledi.

Son iki üç ayda yaşananlara bakarak Erdoğan gidici diye düşünen, AK Parti sıfırı çekecek sanan muhalefet tek hamleyle mat oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Siyasetin Maradona’sı" diye izah eden çok oldu. Doğru da. Satrançtan benzetme yaparsak Erdoğan, Bobby Fischer’e benziyor. Fischer bazen oyunun başında filini verir. Bazen vezirini feda eder. Bazen şahla oynar, rakibin zihnini şaşırtır... 1972’de Spasski’yle şampiyonluk maçı oynayan Fischer efsanevi 6. maçta inanılmaz bir hamle yapmıştı. Maçın başında fillerinden birini feda eden Fischer’e, en çok da Spasski şaşırmıştı. Herkes Spasski kazanır sanmıştı ama Fischer öyle hamleler yaptı ki, rakibi oyunu terk etti. Hatta maç sonu Fischer’i alkışladığı söylenir...

Muhalefetin şaşırmasının sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri. Şerif Mardin, “Ayrıntıyı bilmeyen komplo yapar” demiş. Muhalefetin durumu tam da bu."