Cem Küçük, "Hayırlı olsun" deyip bombayı patlattı

Cem Küçük, İstanbul Maltepe’de önceki gün yapılan CHP mitinginin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiği anlamına geldiğine dikkat çekti. Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde, bir partinin de Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanlığı için aday gösterme ihtimali bulunduğunu iddia etti. İşte o dikkat çekici yazı:

"Cumartesi günkü İstanbul Maltepe’deki CHP mitingi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiği anlamına geliyor. Hâlâ öyle değil diyen var mı, bilmiyorum.

Zaten hepsi üç dört adaydan bahsediyoruz. Ekrem Bey'in adaylığı iyice zora düştü. Mansur Bey hep sessiz... Geriye Meral Hanım ve Kemal Bey kalıyor.

Özetlemek gerekirse bugüne kadar hep birinci tekil şahıs konuşan ve şöyle şöyle yapacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu elini daha açık oynuyor.

CHP’de konuştuğunuz hiçbir isim de, “Kemal Bey aday değildir” diyemiyor. Hepsi artık kesin olarak Kemal Bey'in aday olduğundan bahsediyor.

Burası Türkiye. Her şey her an değişir. Temkinli olmak lazım. Şu an görünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde yarışacaklar...

Kemal Bey aday olduğuna göre HDP aday çıkarmayacaktır. HDP kanadı şimdilik sessiz ama görünen durum bu.

Geriye sadece Sayın Meral Akşener’in ne yapacağı kalıyor. Ya Kemal Bey'in adaylığını kabul edecekler ya da ayrı aday çıkaracaklar. Ayrı aday derken de Meral Hanım'ın kendisi aday olacak. Bu da Millet İttifakı’nda oyların bölünmesi demektir...

Anlaştıkları tek konu parlamenter sisteme dönmek... Başka anlaştıkları konu yok. Neredeyse seçim vakti geldi. Hâlâ diğer konularda ne diyecekleri belli bile değil.

Mesela Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine karşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok net ifade ediyor. Muhalefetten bu konuda daha tek bir açıklama bile yok. Ne düşünüyorlar, nasıl davranacaklar hiçbir şey bilmiyoruz.

Ellerinde somut bir plan da yok. İç politika, dış politika vb. muhalefet ne durumda kimse bir şey bilmiyor. Ekonomide ortak bir metinleri yok.

Eğer Cumhurbaşkanlığı konusunda muhalefet ortak bir adayda anlaşamazsa DEVA’nın Abdullah Gül’ü aday göstereceği söyleniyor... Doğru yanlış bilinmez.

Abdullah Bey bu şartlarda aday olur mu, o da bilinmez. Belki tek aday olsa neyse. Ama birçok adayın olduğu yerde Abdullah Bey'in aday olması da zor.

Kemal Bey'in adaylığı şimdiden hayırlı olsun. Merak edilen tek şey adaylığını resmen ne zaman ilan edeceği..."