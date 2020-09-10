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Gündem Cem Küçük: Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Oda Tv'dir
Gündem

Cem Küçük: Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Oda Tv'dir

Medya ve siyaset dünyasındaki son gelişmeleri yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi' programında değerlendiren Cem Küçük, "Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Odav TV çetesidir. Kapatıldıkları halde farklı isimlerle yayın yapıyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:03:00 - 2020-09-10 22:27:53
Cem Küçük: Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Oda Tv'dir

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Medya ve siyaset dünyasında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Cem Küçük, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı. Din istismarcısı 'sahte şeyh' üzerinden Müslümanları hedef alan Oda TV'ye tepki gösteren Cem Küçük, "Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Odav TV çetesidir. Kapatıldıkları halde farklı isimlerle yayın yapıyorlar." şeklinde konuştu. 

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Yorumlar

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Huhuhaa bu cikti gene.
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