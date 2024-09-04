Cem Küçük, Ece Üner’i rezil etti! Bu sözlere duyunca çılgına dönecek

Gazeteci Cem Küçük, kendi rezilliğini örtbas etmeye çalışarak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Üner’i yerin dibine soktu.

Ece Üner, Mustafa Kemal iddiasıyla dalga konusu olduktan sonra sosyal medyadaki “Ben dilimin sürçtüğünü ispatladım da , “FETÖ artıkları, teğmenlere saldırıyor demem mi seni rahatsız etti yoksa reytinglerdeki başarım mı hangisi seç bakalım küçük?” şeklindeki paylaşımına Cem Küçük’ten cevap geldi.

“Fake ve sahte bir tipsin”

Küçük, cevabında şu ifadelere yer verdi: “O fotoyu Nisan 2015’de Musiad’la ABD gezisinde, ben ve arkadaşlarım FETÖ’yle ölümüne mücadele ederken çektik. Bunu kara propaganda olarak kullananlar mahkemede mahkum oldular. Sen de olacaksın. Cüneyt de senin gibi. Muhalifim diyor ama hükümete yakın CNN’de program yapıyor. Yüzü olsa istifa eder. Esas YouTube’da onu izleyen kimse yok. Aptallaşması ondan. Kanal D’de çalışırken sen de hükümeti övüyordun. Kocan da hala Kanal D’de, yani hükümet kanalında. Ama sizde surat kösele gibi, utanmanız yok.

Bütün bunlar senin zır cahil olduğunu değiştirmez. Hem bilgisiz hem de tek kitap okumayan fake ve sahte bir tipsin. Kitleni afyonlamaya devam et.”