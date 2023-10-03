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Medya Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler
Medya

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:04:00 -
Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ankara’da gerçekleştirilen son terör saldırısı girişiminin, terör örgütlerinin son çırpınışları olduğunu belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ankara’da gerçekleştirilen son terör saldırısı girişiminin, terör örgütlerinin son çırpınışları olduğunu belirtti. “Ne PKK ne FETÖ ne de DHKP-C hiçbir güçleri kalmadı” ifadelerini kullanan Küçük, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Teröristler bunalmış ve işleri bitmiş hâlde. Türkiye son 7 yılda terörü bitme noktasına getirdi... Yurt içinde kıpırdayacak hiçbir hareket alanları kalmadı. O yüzden de son çırpınışlarını göstermeye çalışıyorlar... 

Bir yandan AİHM, FETÖ’ye moral vermeye çalışıyor. Bir yandan film festivalleri üzerinden nefes almaya çalışıyorlar. NE PKK ne FETÖ ne de DHKP-C hiçbir güçleri kalmadı... 

Dünkü girişim de bunun sonucu. Avrupa Birliği ve ABD PKK’yı arkalamaya çalışıyor. Destek oluyor. Ama yapacakları bir şey kalmadığını öğrenmiş olmalılar. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin gündeminde artık PKK, FETÖ ve terör örgütleri olmayacak. Yıllardır enerjimizi, gücümüzü ve maddi gücümüzü kırmak için her şeyi yaptılar. Bize zararları oldu ama PKK hiçbir şey başaramadı. (…)”

 

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