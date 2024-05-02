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Aktüel Cem Küçük, 'Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar' diyerek uyarıda bulundu! Aynı karede bakın kim var?
Aktüel

Cem Küçük, 'Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar' diyerek uyarıda bulundu! Aynı karede bakın kim var?

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:02:00 - 2024-05-02 16:09:59
Cem Küçük, 'Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar' diyerek uyarıda bulundu! Aynı karede bakın kim var?

Gazeteci yazar Cem Küçük'ün programında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu o anlar ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Olay hakkında çarpıcı açıklama...

1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yan yana geldi. Yazar Cem Küçük, "Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar" dedi

Tartışılan isim oradaydı!


TSK'ya 'kimyasal silah kullanıyor' yalanını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana geldi.

TGRT Haber'de Medya Kritik programında 3 ismin yan yana geldiği kareyi yorumlayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bu ülkede yaşayan biri kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar." diyerek yorum yaptı.

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