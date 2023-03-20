Cem Küçük böyle duyurdu! Herkese ayar vermeye çalışıyorlar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Millet İttifakı sanki seçim kazanmış gibi hava estirenler olduğunu belirttiği yazısında, "Bu havaya kapılan bazıları da herkesi tehdit etmeye başladı" dedi.

Küçük, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı sanki seçim kazanmış gibi bir hava estirenler var. Bu havaya kapılan bazıları da herkesi tehdit etmeye başladı!..

Aslında bu işin öncüsü FETÖ’cüler. Yurt dışında yaşayan FETÖ’cüler farklı isimlerle, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması hâlinde bazılarının yargılanacaklarını söylüyorlar. Bunu nasıl yapacaklarını demiyorlar. Devletimiz FETÖ’yü tarihin çöplüğüne gönderdiği için kinleri bitmiyor.

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Aynı şeyi PKK da yapıyor. HDP üzerinden herkese ayar vermeye çalışıyorlar. Aynı adamlar aynı şeyi Gezi’de yaptı. 17/25 Aralık’ta yaptı. Herkesi tehdit ediyorlardı ama sonrasını gördüler. 15 Temmuz öncesi "yatakta basıp şafakta asacaklar" diyenler vardı.

FETÖ’cülerin bir kısmı kaçtı. Kaçamayalar yargıda hesap verdi. Devlete kafa tutan PKK’lılar işin sonunda dünyanın kaç bucak olduğunu gördüler. (...)"