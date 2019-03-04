0553 313 94 23

Cem Karaca kitapları İpucu sorusu

Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play'de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması 4 Mart ipucu sorusu Cem Karaca hakkında ne sormuş olabiliriz? Mesela kitaplarını biliyor muydunuz?” sorusu soruldu. Peki Cem Karaca kimdir? Cem Karaca’nın kitapları? Cem Karaca ne zaman öldü? Cem Karaca şarkıları.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Cem Karaca kitapları İpucu sorusu

Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play'de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması 4 Mart ipucu sorusu Cem Karaca hakkında ne sormuş olabiliriz? Mesela kitaplarını biliyor muydunuz?” sorusu soruldu. Peki Cem Karaca kimdir? Cem Karaca’nın kitapları? Cem Karaca ne zaman öldü? Cem Karaca şarkıları.

Cem Karaca'nın kitapları neler?

CEVAP: Allah Yar, Gazal, Fani Rübai, Döndümse Vatanıma Döndüm

 

Cem Karaca kimdir?

Cem Karaca 1 Ocak 1945 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Azeri asıllı bir baba ve Ermeni bir annenin çocuğudur. Okul yıllarında özellikle Rock müziğine karşı büyük bir hayranlık duyuyordu ve arkadaşlarıyla toplanarak bir müzik grubu kurdu. O dönemin ünlü sanatçılarından biri olan İlham Gencer de Cem Karaca'ya ve ekibine büyük destek verdi. Babası Karaca'nın müzikle ilgilenmesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Hatta adam tutarak kendi oğlunu konserinde yuhalatmıştır. Buna rağmen müzik sevdasından vazgeçirememiştir. 

Daha sonra askere giden Karaca'nın hayatı büyük bir anlamda değişti. Cem Karaca, asker arkadaşının çaldığı bağlama sayesinde bir zamanlar ilkel bulduğu müziğe kendi duygularını da katarak yeni bir anlam yükledi ve Anadolu Rock müziğinin öncüsü oldu. Ünlü sanatçı yaşamı boyunca Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar, Dervişan gibi pek çok önemli grubun içerisinde yer aldı.

 

1961 senesinde Hamlet'te oynayarak tiyatroya ilk adımını attı. 1964 senesinde Münir Özkul'un oynadığı General Çöpçatan oyunu ilk büyük tiyatro çalışması oldu. 1965 senesinde askerliği sırasında askeriyede Cahit Atay'ın Pusuda ve Aziz Nesin'in Toroslar Canavarı oyununu yönetti ve oynadı. Aynı dönem İstanbul Tiyatrosu'nda sergilenen "Anahtarı Bendedir" isimli oyunu Türkçeye çevirerek oynadı. Cem Karaca, 1970 senesinde ilk ve tek başrol filmi olan Kralların Öfkesi'nde oynadı. Yücel Uçanoğlu'nun yazıp yönettiği yerli western tarzı bu filmde Murat Soydan ile başrolü oynayan Karaca, Camgöz isimli bir kovboyu canlandırdı. 1999 senesinde de Kahpe Bizans adlı sinema filminde Karaca Abdal isimli bir karakteri oynadı. Aynı zamanda filmin müziklerinden bazılarını kendisi besteledi. Bunun dışında 2001 senesinde Yeni Hayat isimli dizide misafir olarak yer aldı. Aynı yıl Avcı isimli dizide Dem Baba rolünü oynadı.

Cem Karaca ilk evliliğini 22 Aralık 1965 senesinde tiyatro sanatçısı olan Semra Özgür ile yaptı. Ancak bu birliktelik fazla uzun sürmedi. Karaca 1968 senesinin sonunda yine bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik yanlızca 2 sene sürdü. Üçüncü evliliğini Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972 tarihinde yaptı. 1976'da çiftin oğulları Emrah Karaca dünyaya geldi. Çift, Cem Karaca'nın Almanya'da zorunlu yaşama döneminde ayrıldı. 5 Temmuz 1993 tarihinde Cem Karaca, dördüncü evliliğini ilk eşi Semra Özgür ile yaptı. Cem Karaca'nın son evliliği ise İlkim Erkan ile oldu.

Cem Karaca 8 Şubat 2004 sabahı, solunum ve kalp yetmezliği sonucu geçirdiği kalp krizi yüzünden Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan törenle babası ile aynı mezara defnedildi.

Cem Karaca eserleri

Allah’ım Yar Yar

Resimdeki Gözyaşları

Islak Islak

Deniz Üstü Köpürür

Namus Belası

Tamirci Çırağı

Bindik Bir Alamete

Muhtar

İşte Geldik Gidiyoruz

Rap Rap 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:25
  1. İstanbul
  2. Cem Karaca kitapları İpucu sorusu
  3. Cem Karaca
  4. Cem Karaca kimdir
  5. Cem Karaca şarkıları
  6. cem karaca şarkılar
  7. cem karaca albümler
  8. cem karaca siyasi
  9. cem karaca doğum
  10. cem karaca neden öldü
  11. cem karaca oğlu
  12. cem karaca çocuğu
  13. cem karaca sözleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı
    1. Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan..
    2. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    3. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    4. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    5. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    6. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    7. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    8. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    10. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    11. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    12. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    13. IKBY'de tutuklanan muhalefet lideri..
    14. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    15. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    16. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    17. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    18. Nazilli Belediyesi temizlik..
    19. Almanlar da erken rezervasyon..
    20. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    21. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
    22. Kuzeyşehir’de 787 konut için..
    23. Mikail Sülük’ten istihdam sözü
    24. Özlem Çerçioğlu, Karacasu seçim ofisi..
    25. Yunanistan’da Türk Başkonsolosluğuna..
    26. Şanlıurfa’da tarihi yapılar..
    27. Üç kategoride şampiyonluk
    28. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:..
    29. Buz üstünde poz veren 77’lik nineyi..
    30. DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz