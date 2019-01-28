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Cem Kara kimdir nerelidir? CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara oldu. Peki, Cem Kara kimdir? Cem Kara kaç yaşında? Cem Kara nereli? Cem Kara hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:32
Cem Kara kimdir nerelidir? CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara oldu. Peki, Cem Kara kimdir? Cem Kara kaç yaşında? Cem Kara nereli? Cem Kara hangi görevlerde bulundu?

Cem Kara kimdir?

2 Ocak 1962 Lüleburgaz doğumlu. 

Babamın devlet memurluğu dolayısıyla lise eğitimini; Çorum Mecitözü Lisesi, Kırklareli Babaeski Lisesi gibi okullarda tamamladı. Ailesinden aldığı hizmet aşkının bir göstergesi olarak, geleceğim için öğretmenliği seçti. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde yükseköğreni yaptı. 

1984 yılında aynı sıralarda öğrenim gördüğü ve sonrasında 2 çocuk sahibi olduğu eşi Nurhan Kara'yla evlendi.· 

1985 yılında mesleğe başladı. 10 yıl süreyle Denizli'nin Çivril ilçesinde görevine devam ettikten sonra memleketi Çatalca'ya döndü. 

Hadımköy Lisesi'nin kuruluş aşamasında rol oynayarak başladığı Çatalca serüveninde 14 yıl süreyle görev yaptı. Mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz demeden yaptığı çalışmalarla, okulun İTO Çok Programlı Lisesi'nin gençlerinin; çağdaş, Atatürkçü, başarılı bireyler olmasını sağladı ve okulunu performans olarak ülke zirvesine taşıdı. Türk eğitim sistemine takım çalışmalarına olan inancı ile birçok yeni öneriler getirdi, projeler üretti. Görev sürem boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim ve yaşamına olumlu katkılar sağladı. 

24 yıl 10 ay süren devletteki toplam hizmetimden sonra, yıllarca Çatalca gençliğinin geleceğine yön vermiş bir eğitimci olarak, 1 Aralık 2008 tarihi itibarıyla istifa ederek tüm Çatalca'nın geleceğini aydınlatmak için yola çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı' oldu. 

EĞİTİM 

1980-1984: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:32
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