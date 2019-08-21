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Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam ediyor

Amerika Açık elemelerinde ter döken milli tenisçi Cem İlkel, ikinci sette geriye düşmesine rağmen mücadelesini sürdürerek Ekvadorlu rakibi Roberto Quiroz’u 6-1 ve 6-4 mağlup edip ikinci tura yükseldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam ediyor

Amerika Açık elemelerinde ter döken milli tenisçi Cem İlkel, ikinci sette geriye düşmesine rağmen mücadelesini sürdürerek Ekvadorlu rakibi Roberto Quiroz’u 6-1 ve 6-4 mağlup edip ikinci tura yükseldi.


New York’ta düzenlenen sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta eleme mücadelesi veren milli tenisçi Cem İlkel, Ekvadorlu rakibi Roberto Quiroz’u 6-1, 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek ana tablo iddiasını sürdürdü. Elemelerdeki ilk maçını dünya sıralamasının 245. basamağındaki Quriroz ile yapan İlkel, mücadelenin ilk setinde skor 1-1’e geldikten sonra üst üste 5 oyun kazanarak açılış setini 6-1 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette 2-4 rakibinin gerisinde kalmasına rağmen pes etmeyen İlkel, Ekvadorlu raketin servisini 2 kez kırarak skoru 6-4’e getirdi ve karşılaşmaya son noktayı koydu.



Rakip Tallon Griekspoor


Kariyerinin dördüncü slam turnuvasında üçüncü kez elemelere galibiyetle başlayan 23 yaşındaki Cem, Amerika Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı raket Tallon Griekspoor ile eşleşti. ATP klasmanında İlkel’den 64 basamak ileride 194’üncülükte yer alan Griekspoor ise New York’taki ilk maçında İsveçli Elias Ymer’i 7-5, 6-2’lik setlerle saf dışı bıraktı.



Özgen ve Eraydın’dan veda


Amerika Açık’ta korta çıkan diğer iki temsilcimiz Pemra Özgen ve Başak Eraydın ise ilk maçlarında mağlup oldular. Milli tenisçi Başak Eraydın Amerikalı rakibi Asia Muhammed’e 7-5, 6-1’lik setlerle, 33 yaşındaki bir diğer temsilcimiz Pemra Özgen ise Rumen rakibi Irina-Camelia Begu’ya 6-3, 6-2’lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
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