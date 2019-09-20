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Cem Aktay kimdir? Cem Aktay AK Parti’den neden istifa etti, hangi partiye katılacak?

Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AK Parti’de istifa haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti’deki istifalar İstanbul’a da sıçradı. AK Parti İstanbul Çatalca Mali ve İdari İşler Başkanı Cem Aktay e devlet üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Cem Aktay Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

20 Eylül 2019 Cuma 08:06
Cem Aktay kimdir? Cem Aktay AK Parti’den neden istifa etti, hangi partiye katılacak?

Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AK Parti’de istifa haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti’deki istifalar İstanbul’a da sıçradı. AK Parti İstanbul Çatalca Mali ve İdari İşler Başkanı Cem Aktay e devlet üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Cem Aktay Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak? 

AK Parti İstanbul Çatalca Mali ve İdari İşler Başkanı Cem Aktay e devlet üzerinden AK Parti’den istifa etti. Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ise Cem Aktay’ın istifa haberini sosyal medyada etiketledi. Ahmet Davutoğlu’nun bu hareketi sonrası Cem Aktay’ın Ahmet Davutoğlu’nun yanında yer alacağı olarak yorumlandı. 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 08:06
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