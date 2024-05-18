Celtic Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı
Celtic sahasında Saint Mirren'i 3-2 mağlup etti. Şampiyonluğa ulaşan Celtic taraftarları Filistin bayraklarıyla kutlama yaptı.
İskoçya Ligi'nde Celtic sahasında Saint Mirren'i 3-2 mağlup etti. Şampiyonluğa ulaşan Celtic taraftarları, tribünde Filistin bayrağını gururla dalgalandırarak kutlama yaptı.
7 Ekim'den bu yana her fırsatta Filistin'e destek veren Celtic taraftaları daha önce Şampiyonlar Ligi dahil birçok karşılaşmada, tribünlerde Filistin bayrağı açmıştı.
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