  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Celta Vigo Atletico Madrid'i durdurdu
Spor

Celta Vigo Atletico Madrid'i durdurdu

La Liga'da lider Atletico Madrid sahasında Celta Vigo ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 03:35:00 -
Celta Vigo Atletico Madrid'i durdurdu

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı. Eksik maçlarına rağmen ligde açık ara farkla lider konumda bulunan Atletico, Celta Vigo karşısında 13. dakikada Santi Mina'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

İspanyol devi, 45. dakikada Luis Suarez ile skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez, Atletico Madrid'i geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.

Atletico son dakikada yıkıldı

Karşılaşmada son dakikalara girilirken Atletico beraberlik golüyle yıkıldı. 89. dakikada Facundo Ferreyra, Celta Vigo'yu 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Atletico Madrid'in 8 maçlık galibiyet serisine Celta Vigo son verdi. Vigo puanını 26'ya yükseltti.

Eşit puandaki Barcelona ile Real Madrid'den bir maç eksiği olan Atletico Madrid, rakiplerinin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dünyada ikinci sırada! Rezervimiz bin yıllar boyunca yetecek miktarda
Ekonomi

Türkiye dünyada ikinci sırada! Rezervimiz bin yıllar boyunca yetecek miktarda

Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, ülkemizin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda...
Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin
Gündem

Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Gündeme ilişk..
Muharrem İnce ipleri kopardı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Dünya

Muharrem İnce ipleri kopardı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin, "CHP, Muharrem İnce 2018'de a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay