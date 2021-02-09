Celta Vigo Atletico Madrid'i durdurdu
La Liga'da lider Atletico Madrid sahasında Celta Vigo ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı. Eksik maçlarına rağmen ligde açık ara farkla lider konumda bulunan Atletico, Celta Vigo karşısında 13. dakikada Santi Mina'nın golüyle 1-0 geriye düştü.
İspanyol devi, 45. dakikada Luis Suarez ile skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez, Atletico Madrid'i geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.
Atletico son dakikada yıkıldı
Karşılaşmada son dakikalara girilirken Atletico beraberlik golüyle yıkıldı. 89. dakikada Facundo Ferreyra, Celta Vigo'yu 2-2'lik beraberliğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Atletico Madrid'in 8 maçlık galibiyet serisine Celta Vigo son verdi. Vigo puanını 26'ya yükseltti.
Eşit puandaki Barcelona ile Real Madrid'den bir maç eksiği olan Atletico Madrid, rakiplerinin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.