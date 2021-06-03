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Aktüel Cellat ne demek? Cellat neye denir?
Aktüel

Cellat ne demek? Cellat neye denir?

Cellat Twitter’da gündem olunca cellat nedir? Cellat neye denir? Cellat ne demek? Cellat anlamı ne? gibi sorular da sorulmaya başlandı. Peki cellat sözlük anlamı ne? İşte TDK cellat anlamı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:48:00 - 2021-06-03 14:49:09
Cellat ne demek? Cellat neye denir?

Cellat TDK anlamı: Ölüm cezasına çarptırılanları asarak ya da başka tekniklerle öldürmekle görevli kimse. Cellat anlamı ne? Cellat ne anlama gelir? Ölüm cezalarının infazını gerçekleştiren kişinin unvanıdır. Bu şahıslar, ölüm cezasının kabul gördüğü ülkelerde ilgili cezai kurumun personeli olarak da görev yaptıkları gibi; Cellatlık da yerinde infaz gibi kuraldışı ölüm cezalarının infazında kişinin özel bir görevi değil, keyfi bir davranış biçimi olarak da algılanabilir.

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