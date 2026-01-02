  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Solculara bu videoyu izletin! Almanya ve Türkiye karşılaştırması herkesi şaşırttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."

Bebek katillerinden tiyatro İran’daki kalkışmaya İsrail desteği

Güney Amerika ülkesi kararını Türkiye’den yana kullandı Kolombiya da Bayraktar dedi

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Eğitim Çelişmek Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Eğitim

Çelişmek Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çelişmek Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Çelişmek kelimesi, bir kişinin fikirleri, sözleri veya eylemleri arasında tutarsızlık bulunması anlamına gelen, güncel dilde sıklıkla karşımıza çıkan bir ifadedir.

Dil, yaşayan ve sürekli değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu değişim, kimi zaman eski kelimelerin yerine yenilerinin gelmesine veya yeni kavramları ifade eden sözcüklerin türemesine neden olur. Son yıllarda yaygınlaşan ve günlük konuşma diline yerleşen "çelişmek" sözcüğü de bu dinamizmin bir ürünüdür ve eski dilde kullanılan "mütenakız" kelimesinin karşılığı olarak kabul edilir. İnsanların iletişimde kullandığı bu ifade, genellikle bir kişinin beyanları ile davranışlarının birbirini tutmaması durumunu anlatmak için kullanılır.

Çelişmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çelişmek, "birbirine aykırı olmak, birbirini tutmamak, tenakuz hâlinde olmak" anlamlarına gelir. Bu tanım, söz konusu durumun mantıksal veya pratik düzeyde birbiriyle uyuşmazlık içinde olduğunu gösterir. Çelişmek fiilinden türeyen "çelişki" (tenakuz) ise bu aykırılık halinin kendisidir. Örneğin, bir kişinin çevre bilincini savunan konuşmalar yaparken, aynı anda atıklarını gelişi güzel çevreye bırakması bir çelişki yaratır. Bu durum, kişinin sözleri ile eylemlerinin çelişmesidir.

Çelişmek kelimesi sadece bireysel tutarsızlıkları değil, aynı zamanda iki farklı durumun, ilkenin veya fikrin birbiriyle uyuşmamasını da ifade edebilir. Bu kelimeyi doğru anlamak ve kullanmak için somut örnekler faydalı olacaktır: "Yasa tasarısındaki maddeler birbiriyle çelişiyor ve hukuki boşluk yaratıyor." veya "Sürekli cimriliği eleştirmesine rağmen en pahalı arabaya sahip olması, onun karakteriyle çelişen bir durumdur." Bu örnekler, çelişmenin mantık, davranış veya kurallar düzeyindeki aykırılığı nasıl ifade ettiğini açıkça göstermektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23