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Celil Yüksel: Modric'e benzetilmek çok güzel bir şey

Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sarı kırmızılı takımın iki genç oyuncusu Celil Yüksel ve Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:05
Celil Yüksel: Modric'e benzetilmek çok güzel bir şey

Akşam idmanı öncesi basın mensuplarının sorularına cevap veren iki genç oyuncu, Fatih Terim ile çalışmalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdiler.
 
14 yaşından beri Galatasaray'da olduğunu söyleyen Celil Yüksel, "Bu camiada büyüdüm. A takımdaki ağabeyleri izleyerek hayaller kurduk. Çok çalışıyoruz. Fatih Hoca bizi kampa çağırdı, biz de kendimizi ispatlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yakın gelecekte bir hedefimiz yok sadece çalışmaya odaklandık. Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, bir efsane. Her geçen gün bize ayrı ayrı şeyler öğretiyor. Galatasaray'a kendi ismimizi yazdırmak istiyoruz" dedi.

YÜKSEL: "FATİH HOCANIN GELİŞİYLE ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ"

Fatih hocanın gelişinin kendilerini olumlu etkilediğini belirten Yüksel, "Fatih hocanın gelişiyle özgüvenimiz yerine geldi. Biliyorduk ki çok çalışırsak bizi alabilecek bir hoca var orada. Sezonun en kritik bölümünde bizi aldı Fatih Hoca ve çok tecrübelendik. Onların taktiklerini, toplantılarını gördük. Bu sene daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Her geçen gün Fatih Terim çok şey katıyor bize" diye konuştu.
 
Takım arkadaşlarının kendisine 'Modric' dediğini kaydeden Celil Yüksel, "Modric'e benzetilmek çok güzel bir şey. Çok iyi bir profesyonel, dünya çapında. Onu izliyorum, takip ediyorum sürekli. Zamanla kendimi kanıtlayıp onun gibi beni örnek alacak isimler olsun istiyorum. İğneyi kendimize batırmak gerekiyor. Çok çalışıyorum. Fatih Terim ile birlikte çalışıyor olduğumuz için çok şanslıyız. Sürekli bizle irtibat halinde. Tecrübe katmaya çalışıyor. Selçuk Ağabey de bana saha içinde, saha dışında çok şey katıyor ve her şeyi paylaşıyor benimle. Yaz sezonunda çalıştık. Ağabeylerimiz kondisyon olarak çok farklılar bizden. Onlara ulaşmak için çalışıyoruz. En kısa zamanda onlar gibi olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

AKGÜN: "FATİH HOCAMIZIN GELMESİ GENÇLER AÇISINDAN ÇOK İYİ"

11 yaşından beri Galatasaray'da olduğunu söyleyen Yunus Akgün ise "Fatih hocamızın gelmesi gençler açısından çok iyi. Bunun için çok çalışıyor ve kendimizi ispatlamak istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuların hayali A takımda oynamak. İnşallah bu hayali gerçekleştiririz. Tanınmak güzel bir şey. Bu da Galatasaray sayesinde. İlk hedefimiz tabii ki ilk maçta şans bulmak ve oynamak. Bunun için de kendimizi kanıtlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Takımdaki ağabeylerinin kendisine 'Griezmann' diye seslendiğini belirten Akgün, "Dünyaca ünlü bir futbolcu. Benim için çok önemli, mutluluk verici. Onun gibi olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bizim de onlar gibi örnek alınmamız için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Kendisine güvendiğini belirten Yunus Akgün, şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: "Altyapıdan en son Emre Çolak ve Semih Kaya çıktı. Biz de kendimize güveniyoruz. Fatih Hocanın bizim başımızda olması şans. Serdar Ağabey, Selçuk Ağabey de bize bunu hep söylüyor. İnşallah yaz kampının faydasını görürüz. Yaz döneminde kampa gelirsek diye hazır olmamız gerektiğini biliyorduk. Bu kamp bizim için deneyim. İnşallah bu deneyimi tecrübeye çeviririz."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:05
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