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Celil Hekimoğlu: "Oyuncu yetiştirme odaklı bir kulübüz"

TFF 2.

10 Eylül 2019 Salı 12:59
Celil Hekimoğlu: "Oyuncu yetiştirme odaklı bir kulübüz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’da Başkan Celil Hekimoğlu, oyuncu yetiştirme odaklı bir kulüp olduklarını belirterek, kalbinden geçen tek düşünceninTürk futboluna kazandırdıkları yeni tesislerle Trabzonspor’a yılda 1-2 oyuncu vermek olduğunu söyledi.


İş dünyasına 50 yılı aşan tecrübesiyle Hekimoğlu Döküm Sanayi olarak Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden, Türk futboluna ve Trabzon’a kazandırdıkları yeni tesislerle yoluna emin adımlarla devam eden Hekimoğlu Trabzon FK’nın hedefleri başında Alman ekolünü Trabzon’a kazandırarak, bordo-mavili kulübe yılda 1-2 oyuncu vermek geliyor.


Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, 30 dönümlük araziye fiziki düzenlemeler yaparak tesis yapabilir hale getirdiklerini belirterek, "1 yıl gibi bir sürede gece gündüz çalıştık. Takımımız artık tesisimizde kampta. Altyapıda çok az eksiğimiz kaldı, o da 10-15 gün içinde bitmiş olacaktır. Bizim hedefimiz tamamen oyuncu yetiştirme odaklı. Nasipse buradan Trabzonspor’a oyuncu vermek. Sporcunun her türlü ihtiyacı, yemesi-içmesi, kalması, eğitim, salonları, dinlenme salonları, saunasından şok havuzuna kadar güzel bir tesis yaptık" dedi.



"Alman ekolü gibi olmak istiyoruz"


Hedefleri kısa süreli koymadıklarını belirten Hekimoğlu, "Biz uzun süreli düşünmek zorundayız. Temelleri sağlam atacağız. Acele edip hemen şampiyon olmak isteyenlerin durumu ortada. Hepsinin büyük ekonomik sıkıntıları var. Bizim amacımız kendimiz yetiştirip sağlam temeller ile ekonomik sıkıntı olmadan ilerlemek. Birinci olarak 3. Lig’den bir takım alacağız dedik aldık. Şampiyon olduk, 2. Lig’e çıktık. Şimdi hedefimiz şampiyon olmak değil. Şimdi tesisleşmemiz lazım dedik tesisimizi de yaptık. Bundan sonra alttan oyuncu yetiştirmek. Uzun soluklu hedefimiz TFF 1. Lig’e çıkmak ama bu bizim yarın olacak hedefimiz değil. Artık kendi bütçemiz ile yükselmek istiyoruz. İlk beşe girelim istiyoruz play-off’a kalalım istiyoruz. Bunun sonucu şampiyonluk gelse olmayın demem tabi ki de ama illa şampiyon olalım diye de bütçemizi şaşmadık, şaşmayacağız da. Hekimoğlu Trabzon FK kulübünün 1 TL borcu yok. Biz bunu böyle devam ettirmek istiyoruz. Biz bugün yarın bir şey yaparız 1. Lig’e çıkarız ama ne olacak 50 milyon borç sonra faiz kredi filan bunlar doğru değil. Biz temelleri sağlam Alman ekolü gibi olmak istiyoruz. Altyapısı, ekonomisi ve temelleri sağlam bir kulüp olmayı hedefliyoruz. En yukarıya doğru emin adımlarla gitme amacındayız" ifadelerini kullandı.



"Trabzon’da Trabzonspor var"


Trabzon’da Trabzonspor’un bulunduğunu belirten Hekimoğlu, "Bizim acele etmemize gerek yok. Trabzon’da zaten Trabzonspor var. Biz de onun arkasında giderek ona yardımcı olmak istiyoruz. Bu tesislerden Trabzonspor’a yılda 1-2 oyuncu vermeyi arzuluyoruz. Samimi ve kalbimden geçen tek düşünce buradan Trabzonspor’a oyuncu vermek. Biz de onun gölgesinde yeşeren bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.



"Elimizden geleni yapıyoruz"


Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, sahaları olmadığı için maçları Vakfıkebir’de oynadıklarını belirterek, "İlk maçımızı kazandık. Vakfıkebir’de oynadığımızı Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kaldık. Herkes bizim için üst liglerden bahsediyor ama takımımızın maç yapacağı bir stadyum yok. Bin kişilik stadyumda maç yapıyoruz. Bu şartlarda neyin şampiyonluğuna gidiyorsun? Benim rakiplerimin hepsi 10 bin-20 bin kişilik statlarda oynuyorlar. Bizim şu an taraftar potansiyelimiz 4-5 bin kişi zaten. Biz elimizden geleni yapıyoruz, şehirden de destek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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