Celil Güngör kimdir? Celil Güngör MEB'deki görevinden neden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda atamalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığında görevden almalar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı. Görevden almalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Celil Güngör kimdir?

Celil Güngör 1961 Yılında Kastamonu'da hayata geldi. İlk-orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 11891 ile 2000 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümlerinde çalışan Celil Güngör, Eğitim Psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve sosyal psikoloji dersleri verdi. Doğu Anadolu bölgesinde çeşitli sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulunan Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

2005-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda İstanbul Denetim Komisyonu Başkanlığı, APK Uzmanlığı araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Son olarak Bakanlık Müşavirliği gibi görevlerde bulundu. Söz konusu görevlerden sonra Güngör, 2008 yılından 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Meclis Araştırmalarına da katkıda bulunan Güngör 20 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de bakanlar kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştı.