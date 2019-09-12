0553 313 94 23

Celil Güngör kimdir? Celil Güngör MEB'deki görevinden neden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda atamalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığında görevden almalar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör görevden alındı. Peki Celil Güngör MEB'deki görevinden neden alındı?

12 Eylül 2019 Perşembe 08:20
Celil Güngör kimdir? Celil Güngör MEB'deki görevinden neden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda atamalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığında görevden almalar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı. Görevden almalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Celil Güngör kimdir?

Celil Güngör 1961 Yılında Kastamonu'da hayata geldi. İlk-orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 11891 ile 2000 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümlerinde çalışan Celil Güngör, Eğitim Psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve sosyal psikoloji dersleri verdi. Doğu Anadolu bölgesinde çeşitli sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulunan Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

2005-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda İstanbul Denetim Komisyonu Başkanlığı, APK Uzmanlığı araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Son olarak Bakanlık Müşavirliği gibi görevlerde bulundu. Söz konusu görevlerden sonra Güngör, 2008 yılından 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Meclis Araştırmalarına da katkıda bulunan Güngör 20 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de bakanlar kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:20
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Burdur
  4. Celil Güngör kimdir?
  5. Celil Güngör neden görevden alındı?
  6. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör
  7. Celil Güngör MEB'deki görevinden neden alındı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
    1. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    2. Davis Kupası'nda rakip Danimarka
    3. Yazar Şermin Yaşar, Aydın’a geliyor
    4. Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic..
    5. Hayati Cankaloğlu neden görevden..
    6. Kara yollarında durum
    7. Araç bagajında koyun hırsızlığı
    8. Celil Güngör kimdir? Celil Güngör..
    9. Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne..
    10. KKTC'de askeri bölgede peş peşe..
    11. Erzincan’da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    12. Kaza yapıp olay yerinden kaçtı,..
    13. Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü..
    14. Otomobil takla attı kadın sürücü..
    15. Endonezya'da orman yangınları hava..
    16. Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar!..
    17. Akif Pusmaz kimdir? Akif Pusmaz DİB..
    18. Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu..
    19. KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın
    20. MSB:"Girne’de bulunan Mühimmat Bölük..
    21. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?..
    22. Başkasının yerine geçip kargodan..
    23. Karar resmi gazetede! Hassas alan ilan..
    24. FETÖ’cüler hapiste bile rahat..
    25. Tarım Bakanlığı personel alım ilanı..
    26. 1,9 milyon Müslümanı toplama kampında..
    27. Veliler ayağa kalkmıştı! O öğretmen..
    28. Bayburt’ta yaya geçidi çizgileri..
    29. Çatalköy’de askeri bölge içindeki..
    30. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü