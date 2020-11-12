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Siyaset Çelik'ten çok sert sözler: Ümit Özdağ’ın yaptığı ahlaksızlık!
Siyaset

Çelik'ten çok sert sözler: Ümit Özdağ’ın yaptığı ahlaksızlık!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Partili Ümit Özdağ’ın açıklamalarına yalanlama...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:29:00 -
Çelik'ten çok sert sözler: Ümit Özdağ’ın yaptığı ahlaksızlık!

Çelik, “Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız” dedi. Çelik, şunları kaydetti: “Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş, ismimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır.”

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