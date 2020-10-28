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Siyaset Çelik: Macron’un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat sağlıyor
Siyaset

Çelik: Macron’un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat sağlıyor

AK Parti MYK ve MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:29:00 -
Çelik: Macron’un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat sağlıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK, toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, “Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır. Ancak müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye’nin buradaki kararlılığı esastır” dedi. “Macron’un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir” ifadelerini kullanan Çelik, “İslam’ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir” dedi. Çelik, Macron’un, Libya’daki dış politikasındaki yenilgisinden itibaren sürekli olarak Cumhurbaşkanımıza karşı oradaki aşırı sağcı Le Pen’in dilini kullandığını söyledi. Çelik, Macron’un “Erdoğan’ı uyardım” sözlerine sert tepki göstererek, “Macron zaman zaman konuşmalarında “Ben Sn. Erdoğan’ı uyardım” gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron, Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz” dedi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir” diyen Çelik, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin bu saldırganlığa güçlü bir şekilde cevap vermesi neticesinde Ermenistan’dan işgal ettiği topraklardan geri püskürtülmeye başlanmıştır. Buradan bir kez daha Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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