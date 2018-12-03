THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çelik ihracatında yıl dolmadan hedef tuttu

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın 11 ayında Türkiye'nin çelik ihracatı değerde yüzde 37,3 artarak 14,1 milyar dolara, miktarda yüzde 19,8 yükselerek 19,3 milyon tona ulaştı- ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan:- "Korumacılık önlemleri başta olmak üzere birçok sorunla mücadele eden sektörümüz, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ihracatta başarı kaydetti"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
Çelik ihracatında yıl dolmadan hedef tuttu

İSTANBUL (AA) - Çelik ihracatçıları, 2018 yılında hedef olarak belirlediği 19 milyon ton ihracata 11 ayda ulaştı.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, 11 aylık dönemde Türkiye'nin miktar bazlı çelik ihracatı, yüzde 19,8 artarak 19,3 milyon tona çıktı. Böylece bu senenin toplamı için belirlenen 19 milyon tonluk ihracat hedefi, geride bırakılmış oldu.

Değer bazında bakıldığında da Türkiye aynı dönemde, yüzde 37,3 artışla 14,1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi.

Kasım ayında ise çelik ihracatı miktar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 60,9 artışla 2,5 milyon tona, değer olarak da yüzde 55,8 artışla 1,7 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemleri başta olmak üzere birçok sorunla mücadele eden sektörün, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ihracatta başarı kaydettiğini aktardı.

Özellikle yassı sıcak, filmaşin, inşaat çeliği, profil ve yassı kaplama gibi ürünlerdeki artışla 2018 hedefine 11 ayda ulaştıklarını kaydeden Aslan, 2019'da da benzer bir performansı hedeflediklerini belirtti.

Aslan, Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3,1 azalarak 680 dolar olduğunu, 11 aylık dönemde ton başına ortalama birim fiyatın ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 yükselerek 732 dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin mevcut pazarlardaki gücünü korumaya devam edeceğini belirten Aslan, ihracatın henüz istenen seviyelerde olmadığı Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya yöneleceklerini ve buralardaki fırsatları değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
  1. Çelik İhracatçıları Birliği
  2. Çelik ihracatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanlığı: "(Akın İpek'in İngiltere'den iade süreci) Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara'ya çağrılmıştır."
    1. Adalet Bakanlığı: "(Akın İpek'in..
    2. Adalet Bakanı Gül açıkladı! '70 puan..
    3. MHP'den İYİ Parti'ye geçti!
    4. Sağlık teknolojilerine "Türk imzası"
    5. DyStar, patent haklarını ihlal eden..
    6. Köksal Toptan'ın annesi son..
    7. Kayıp üsteğmenin eşinin hukuk mücadelesi
    8. Southampton'da teknik direktör Hughes..
    9. Trabzonspor'da mazbata töreni yapıldı
    10. İran Yemen diyalog görüşmelerinden..
    11. Edirne CHP belediye başkan adayları 2019
    12. "Bölgesel iş birlikleri sorunların..
    13. Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler
    14. DBP'li eski yöneticilere "terör örgütü..
    15. Avro Bölgesi'nde imalat sanayi kasımda..
    16. Fransa'da ambulans şoförleri de eyleme..
    17. En ürkütücü ticareti yapıyorlar!..
    18. Japonya-Çin arasında yeni kriz!
    19. MHP'den "tüzük" iddialarına yanıt
    20. Gezi imamı yine sahnede... Bu kez..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...