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Çelik Dış Ticaret Derneğinden KARDEMİR’e çıkarma

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Çelik İhracatçıları Birliği’nin eski Başkanlarından, Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri KARDEMİR’i ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 18:02
Çelik Dış Ticaret Derneğinden KARDEMİR’e çıkarma

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Çelik İhracatçıları Birliği’nin eski Başkanlarından, Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri KARDEMİR’i ziyaret etti.


Ekinci ve beraberindeki heyet Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini paylaştı. Kardemir’in 82 yıllık kuruluş ve gelişim öyküsünün anlatıldığı tarihi tanıtım filmini izleyen ve sonrasında Kardemir’in sektör içerisindeki faaliyetlerine ilişkin yapılan sunum üzerinden demir çelik sektörüne ilişkin Genel Müdür Soykan ile görüş alışverişinde bulunan Ekinci ve beraberindeki heyet, daha sonra düzenlenen teknik geziye de katılarak üretim proseslerini yerinde inceledi.


Karşılıklı hediye takdiminin de yapıldığı ziyarette, Kardemir’in Türk Demir Çelik Sektörünün beşiği olduğunu söyleyen Namık Ekinci, tüm sektör temsilcilerinin Kardemir’in bu potansiyelinden yararlandığını ifade etti. “ Burası biz çelikçilerin eğitim yeridir” diyen Ekinci, Kardemir’in gerçekleştirdiği yatırımlarla üretimde ve ürün çeşitliliğinde sağladığı farkındalığında sektörde memnunlukla izlendiğini kaydetti.


Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ile daha önce Çelik İhracatçıları Birliğinde aynı mesaiyi paylaştığı söyleyen Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’da, Başkan Ekinci ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini Kardemir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:02
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