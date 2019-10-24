Çelik açıkladı! Erdoğan, Trump'ın küstah mektubunu okudu mu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği skandal mektuba ilişkin konuşan Çelik, bir gazetecinin "Mektup nasıl geldi aslında merak konusu. Cumhurbaşkanı mektubu okudu mu?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi;

Diplomatik yollardan geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza mektupla ilgili tabiki bilgi verilmiştir. Dolayısıyla bu dünyada herkesin kabul ettiği gibi, diplomatik tahamüller arasında kabul edilmeyecek, içerdiği mesaj, tebliğ etmeye çalıştığı mesaj herhangi bir şekilde kabul edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız mektupla ilgili olarak "gerektiği zaman gerek cevap verilecektir" dedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak saygı sınırlarını aşan her mesajı yok hükmünde sayarız.