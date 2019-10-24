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Çelik açıkladı! Erdoğan, Trump'ın küstah mektubunu okudu mu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:02
Çelik açıkladı! Erdoğan, Trump'ın küstah mektubunu okudu mu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği skandal mektuba ilişkin konuşan Çelik, bir gazetecinin "Mektup nasıl geldi aslında merak konusu. Cumhurbaşkanı mektubu okudu mu?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi;

Diplomatik yollardan geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza mektupla ilgili tabiki bilgi verilmiştir. Dolayısıyla bu dünyada herkesin kabul ettiği gibi, diplomatik tahamüller arasında kabul edilmeyecek, içerdiği mesaj, tebliğ etmeye çalıştığı mesaj herhangi bir şekilde kabul edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız mektupla ilgili olarak "gerektiği zaman gerek cevap verilecektir" dedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak saygı sınırlarını aşan her mesajı yok hükmünde sayarız.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:02
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

YORUM YAZ

  • HasanHasan16 sa önce
    İncirliği kapataydık iyiydi.. işte o zaman Amerikanın etekleri tutuşurdu ama niyeyse hiç bir hükümet bunu yapamıyor
  • dumanlıdumanlı16 sa önce
    Okumadıysa hata etti. O mektup çoğaltılarak çerçevelettirip Cumhurbaşkanlığı,Cumhurbaşkan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve ABD deki Türk büyük elçilik makam odalarında asılması gereken bir belgedir.Makam odalarının duvarlarına asılsınki bundan sonra o makamlara gelenler bu mektubu unutmasınlar. Bizim hafızamız biraz zayıftır,Hemen yarın unutur bir şey olmamış gibi davranırız. Bu mektup cevabı sadece bugün verilecek bir mektup değildir.Bundan sonra bu mektubun cevabı her ortamda verilmeli.
  • HizipSavarHizipSavar16 sa önce
    görmeyen suriyeye baksın amerika ve rusya orda ve her istediğini alan türkiye. ne dedi türkiye baştan beri 32 km güvenli alan. girdi mi girdi aldımı aldı. rusya ve amerikaya anlaşmayı imzalattı mı imzalattı. o zaman bazı köpekler hala ne konuşuyor. havlamayın sıra sizede gelecek.
  • MustafaMustafa17 sa önce
    Savcılar niye hakaret davası açmıyor? 
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 17 sa önce
    O saygısız ve ukelaca yazılan mektubu Reiz kesin okumadı bile ama Reiz zaten İngilizce'de bilmiyo
  • mertalimertali17 sa önce
    oktay biri doğruyu yazınca siz şursuzlar küfürden başka birşey bilmediğiniz için hemen sövüyorsunuz.Ne cevap verdi peki yazda bilelim.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu17 sa önce
    Savunulacak tarafı yok biran önce cevabının verilmesini bekliyoruz geciken her gün AK partinin hanesine eksi yazıyor ,demedi demeyin.
  • Oktay Oktay 17 sa önce
    Bekir senin beynini........
  • hercaihercai18 sa önce
    O mektuba cevap en guzel sekilde verildi! Dahasi da var, ama sabirsizlanmasinlar, bir gece o da gelecek!
  • BekirBekir18 sa önce
    Hayir bu mektubun cevabi kesinlikle verilmedi, ve dahada kötüsü o mektuptan sonra emredilen hersey yerine getirildi ve örtbas edilmeye calisildi.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ18 sa önce
    SİZİN YOK HÜKMÜNDE SAYMANIZ FOS.Bİ ANLAMI YOK. AYNI SERTLİKLE GERİ MEKTUP YAZMANIZ LAZIM.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 18 sa önce
    VELEVKİ OKUDU VELEVKİ BÖYLE BİR MEKTUP DENGESİZİN BİRİ TARAFINDAN YAZILDI EY MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ BU MEKTUBUN CEVABI SAHADA VERİLDİMİ VERİLDİ ASLANLAR GİBİ MEHMEDİMİZ VE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE DEVLETİMİZ VE REİSİMİZ TARAFINDAN VERİLDİMİ CEVAP VERİLDİ BAŞKALARINA NE OLUYOR Kİ NEDEN RAHATSIZ OLUYORLAR BU BAŞARI HEP BİRLİKTE BU MİLLETİN VE DEVLETİN DEĞİLMİ EVET DAHA NİYE RAHATSILIK DUYUYORLARÇÜNKÜ AĞA BABALARINDAN GELEN EMİR BUDUR MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİMİZ BAŞARSIN SİZ KUDURUN
  • fetösavarfetösavar18 sa önce
    ya reis nasıl muazzam bir idareci. hiç acele karar, kızma, heyecan yok. 

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