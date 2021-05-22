Celalleddin’in zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini yerle bir etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtuldu
ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, birinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan bölümüyle dikkat çeken dizi, izleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Bu aksiyon ve heyecan dolu 1'inci bölümde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.
Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.
Çembere alıp darmadağın etti
Kutlu Bike'yi elçilik kafilesi ile birlikte yollayan Celaleddin, ustaca taktiği ile Moğol kuvvetlerini çembere alarak darmadağın etti.
Sosyal medyaya damga vurdu
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.