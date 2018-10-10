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Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...

Alanı olan jeoloji dışında her şeye atlayan Prof. Dr. Celal Şengör, kendi dışkısını yediğini itiraf ederken pornocu ve darbecileri ise skandal bir şekilde savundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 01:00
Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Celal Şengör, Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen soru cevap etkinliğine katıldı. Şengör, burada pornoculuk ve darbecileri savunurken kendi dışkısını yediğini de itiraf etti.

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Darbeyi ve darbeciyi savundu

Prof. Celal Şengör, Kenan Evren'in cenazesine çelenk yollamasına ilişkin “Kenan Evren'in cenazesine çelengi büyük bir mutlulukla gönderdim. Hatta üzüldüm gidemediğim için” dedi. Şengör, 12 Eylül darbesinin ise “Kenan Evren demokrasi düşmanı değildi. Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi” sözleriyle savundu.

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Celal Şengör için 'dışkı' kampanyası!

Skandal sözler: "Pornocular toplumsal görev görüyorlar"

Prof. Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını cevapladı. Pornonun sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyen bir kullanıcının sorusuna karşılık 'pornonun izlemenin cinsel eğitimi' sağladığını savunan Şengör, “Aynı fikirde değilim. Çünkü cinsel tatmin, bizlere biyolojinin yüklediği bir içgüdü. Bunu tatmin edemediğiniz zaman kötü yerlere götürebiliyor. Özellikle pornonun yasaklandığı yerlerde bakıyorsunuz tecavüz gibi davranışlar artıyor. Mesela Katolik Kilisesi... N’olur neticede? Çocuklara sulanıyor adamlar. Felaket yani! Bu tip şeylere mani olabilmek için bir deşarj mekanizması gerekli. Porno bunu sağlıyor. Pornoda oynayan insanlar sanatçı, para alıyorlar bunun için. Dolayısıyla bir toplumsal görev görüyorlar; çıplak kadın göremeyen adam pornoda görüyor, bir miktar tatmin olabiliyor. Ben pornoyu cinsel eğitimin bir parçası olarak gördüm her zaman. Artık çok sık seyredemiyorum. Neden? Geçti de ondan! Artık bir Jurassic Park izlemek beni daha çok ilgilendiriyor. Pornoyu seyretsem n’olur seyretmesem n’olur. Artık geçmiş zaten, finito!” ifadelerini kullandı.

Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...

"Kendi dışkımı yedim"

"Dışkı yedirmek işkence değil” sözleriyle tepki çeken Şengör, bir kullanıcının “Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?” sorusuna “Kendi dışkımı yedim. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 01:00
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