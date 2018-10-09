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Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...

Osmanlı ve İslam düşmanlığı ile tanınan ve skandal söylemleriyle gündeme gelme çabasında olan sözde profesör Celal Şengör, son açıklamasıyla mide bulandırdı. Şengör, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı." cevabını verdi.

09 Ekim 2018 Salı 21:58
Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...

Jeolojiden başka her şeye yorum yapan Profesör Celal Şengör, Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen soru cevap etkinliğine katıldı.

Şengör, "Hiç kendi dışkınızı yediniz mi?" sorusuna cevap vererek, "Yedim. İnsan dışkısı acıydı." dedi.

"Kendi dışkınızı yediniz mi?" sorusuna mide bulandıran cevap

Celal Şengör, bir Ekşi Sözlük kullanıcısının "Kendi dışkınızı yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna cevap vererek, "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener." cevabını verdi.

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Celal Şengör: Dışkı yedirmek işkence değil

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:58
  1. Celal Şengör
  2. Ekşi Sözlük

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