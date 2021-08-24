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Teknoloji Çekya'dan Türk SİHA'larına yakın takip!
Teknoloji

Çekya'dan Türk SİHA'larına yakın takip!

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha, "Savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 14:20:00 - 2021-08-24 14:32:15
Çekya'dan Türk SİHA'larına yakın takip!

Çek basını İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi fuarına geniş yer ayırdı. Haberde, ABD ve Türkiye arasında S-400 krizinden bahsedilirken, Çekya’nın Türkiye ile işbirliğine hazır olduğu aktarıldı.

Haberde, Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha’nın "Savunma sanayii konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi AB ve Çek yasaları ilgilendirir. Eğer Türkiye’nin üreteceği kaliteli ürünlere ihtiyaç duyarsak fizibilite çalışmalarını başlatırız" ifadeleri yer aldı.

Türk İHA'larına yoğun ilgi

Türk İHA’larına büyük ilgi olduğu ifade edilen haberde, İHA’ların özellikle Karabağ, Suriye ve Libya’da Türk ordusuna çok fayda sağladığı ve ilk NATO üyesi alıcısının ise Polonya olduğu belirtilerek, Arnavutluk ve Letonya’nın da resmi olarak ilgi gösterdiğinden bahsedildi.

"Harika ilişkilerimiz var"

Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile röportaja da yer verilen haberde Demir ise, "Çekya şirketleri ile harika ilişkilerimiz var. Ortak teknoloji geliştirme, ortak proje ve yatırımlar konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

"İncelemelere başladık"

Çekya’nın jet ve füze motoru ile uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS yöneticisi Zdenek Pavlik ise, "Türkiye ve ABD arasındaki sorunları biliyoruz. Biz yüzde 100 Çek firması olarak işbirliğine hazırız. Zaten halihazırda Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık" dedi.

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