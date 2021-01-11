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Dünya Çekya'da koronavirüs önlemleri protestosu
Dünya

Çekya'da koronavirüs önlemleri protestosu

Çekya'nın başkenti Prag'daki protestoya katılan eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, kısıtlamaların hayata zarar verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 03:34:00 -
Çekya'da koronavirüs önlemleri protestosu

Çekya'da binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti. Çekya basınında yer alan habere göre, 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un da aralarında bulunduğu binlerce kişi, başkent Prag'da Covid-19 tedbirlerine tepki gösterdi.

Ellerinde, "Corona terörü", "Covid şantajı" gibi pankartlar taşıyan kalabalık, salgına karşı alınan önlemleri protesto etti.

Kalabalığa bir konuşma yapan Klaus, "Tek taraflı hükümet kararnameleri son bulmalı. Açık ve net bir şekilde, artık yeter demek istiyoruz. Hayatımıza zarar veren yasaklara ve kararnamelere yeter" ifadelerini kullandı.

Çekya'da geçen hafta, akşam saat 09.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı, kamuya açık alanda sadece iki kişinin bir araya gelebilmesi, dükkanların kapatılması gibi yasakları kapsayan önlemler hükümet tarafından uzatılmıştı.

Çekya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 8 bin 406 vaka görüldü.

Bugüne kadar toplam 831 bin 165 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 artarak 13 bin 115'e ulaştı.

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