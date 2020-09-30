  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı
Aktüel

Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:54:21 -
Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı

PRAG (AA) - Çekya ve Slovakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle acil durum ilan edecek.

Her iki ülkenin bakanlar kurulunda kabul edilen acil durum kararı, Slovakya’da yarından itibaren yürürlüğe girerken, Çekya’da 5 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Acil durum kararına ilişkin Çekya Başbakan Andrej Babis, virüsün ülkede ilk görüldüğü mart ayında olduğu gibi sıkı tedbirlerin hayata geçirildiği bir acil durum uygulamasına gidilmeyeceğini, ekonomi ve yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek önlemlerden kaçınacaklarını söyledi.

- Çekya'da acil durum 30 gün sürecek

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula da acil durumun 30 gün süresince geçerli olacağını, bu zaman zarfında bazı kısıtlamaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Prymula, acil durumun uygulanmaya başlanacağı pazartesi gününden itibaren ilk 14 günü boyunca iç mekanlarda yapılacak toplu etkinliklerin 10 kişi, dış mekanlarda ise 20 kişi ile sınırlanacağını söyledi.

Söz konusu iki haftalık süreçte özellikle riskli bölgelerdeki okullarda uzaktan eğitime geçileceğini açıklayan Bakan Prymula, alınan tedbirlerle virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic de Kovid-19’la mücadele kapsamında hükümetin 45 gün geçerli olacak şekilde acil durum kararı aldığını duyurdu.

Son 24 saatte bin 76 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 68 bin 919'a, toplam ölü sayısı ise 655'e yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 567 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 bin 141'e, toplam ölü sayısı ise 48'e ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis harekat biriminden bir öğrencisinin düğününde yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı. Alper, ..
Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu
Dünya

Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu

Azerbaycan-Ermenistan çatışması sonrası İran'ın bölgeye ilişkin desteği tartışılırken yapılan bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullanıld..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay