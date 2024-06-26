Çekya maçı 11'imiz belli oldu
EURO 2024'te grup aşamaları sona eriyor. A Milli Takımımız, F Grubu'nun son maçında Çekya karşısına son 16 turu için çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.
RUMEN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.
İLK 11'LER
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
ALMANYA SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ!
Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Almanya sokaklarını adeta kırmızı beyaza boyadı.