Çekmeyen bu ağrıyı bilemez! Migreni olan engelli mi sayılıyor?

Migren, çoğu zaman “şiddetli baş ağrısı” olarak görülse de hayatın akışını durma noktasına getiren etkileriyle giderek daha fazla tartışılıyor. Ayda defalarca gelen ataklar, günler süren ağrı, ışığa ve sese tahammülsüzlük, iş gücü kaybı ve sosyal hayattan kopuş… Tüm bu tablo, “Migren bir engellilik hali midir?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik migren yaşayanlar için bu soru, sadece teorik değil; günlük hayatın gerçeği…

Migren engelli sayılır mı?

Migren, özellikle kronik ve şiddetli seyrettiğinde, kişinin yaşam kalitesini ciddi biçimde düşüren bir hastalık olarak kabul ediliyor. Uluslararası değerlendirmelerde migren, engellilik oluşturan hastalıklar arasında üst sıralarda yer alıyor. Günlük yaşamı, çalışma hayatını ve sosyal ilişkileri belirgin biçimde kısıtlayan migren, bu yönüyle “fonksiyonel engellilik” kapsamında değerlendiriliyor.

Migren için engelli raporu alınabilir mi?

Migren hastaları, belirli şartları karşılamaları halinde engelli sağlık kurulu raporu alabiliyor. Burada belirleyici olan nokta; hastalığın şiddeti, atak sıklığı ve kişinin günlük yaşamına olan etkisi. Özellikle kronik migren tanısı olan ve tedaviye rağmen atakları devam eden hastalar için engellilik değerlendirmesi yapılabiliyor.

Migren için engelli oranı yüzde kaç?

Migren hastalarında engellilik oranı, standart ve tek bir rakamla ifade edilmiyor. Oran; ağrıların sıklığı, şiddeti ve kişinin işlevselliğine verdiği zarara göre sağlık kurulları tarafından belirleniyor. Genel uygulamalarda:

Hafif migren: Ataklar seyrek, günlük yaşamı sınırlı etkiliyorsa %5 engel oranı

Orta şiddette migren: Ataklar sıklaşıyor, iş ve sosyal yaşamı belirgin etkiliyorsa %10 engel oranı

Şiddetli (ileri) migren: Ataklar yoğun, yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyorsa %15 engel oranı

Özellikle kronik migrenli hastalar, tüm migren hastalarının daha küçük bir bölümünü oluştursa da, engelliliğin en yoğun yaşandığı grup olarak kabul ediliyor.

Kronik migren neden daha ağır değerlendiriliyor?

Kronik migren, ayda 15 gün ve üzeri baş ağrısının görüldüğü ve bu ağrıların önemli bir kısmının migren özellikleri taşıdığı tabloyu ifade ediyor. Bu hastalarda iş gücü kaybı, sosyal izolasyon ve psikolojik yük çok daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle kronik migren, engellilik değerlendirmelerinde ayrı bir yerde duruyor.

Migren neden engellilikle ilişkilendiriliyor?

Migren yalnızca ağrıya neden olmuyor; kişinin üretkenliğini, sosyal yaşamını ve ruhsal durumunu da etkiliyor. Sık ataklar nedeniyle işe veya okula gidememek, günlük sorumlulukları yerine getirememek ve uzun vadede yalnızlaşma, migrenin engellilik boyutunu güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Migrenle ilgili bir rapor oluşturmak istiyorsanız; size en doğru bilgili hekiminiz verecektir. Bu noktada mutlaka bir uzmanla görüşüp hem tedavinizi şekillendirebilir hem de rapor alıp alamayacağınıza yönelik bilgi alabilirsiniz.