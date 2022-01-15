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Aktüel Çekmeköy'de trafik kazası
Aktüel

Çekmeköy'de trafik kazası

İstanbul-Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 20:48:00 -
Çekmeköy'de trafik kazası

İstanbul-Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Şile Yolu Çamlık mevkisinde Ümraniye istikametine giden ve makas atarak ilerlediği iddia edilen M.S.A. idaresindeki 34 KY 5523 plakalı otomobil, önündeki Ö.T'nin kullandığı 34 LSU 43 plakalı araca çaparak takla attı.

Kazada, takla atan otomobildeki H.M.K ile diğer aracın sürücüsü Ö.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.S.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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