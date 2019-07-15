Çekmeköy'de trafik kazası: 1 ölü Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi. Şile Yolu Koçullu Mevkisi'nde,İstanbul istikametine seyir haline olan Erkan Y. (41) idaresindeki araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Erkan Y'ninhayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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