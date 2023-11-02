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Aktüel Çekmeköy’de sağanak nedeniyle 2 araç mahsur kaldı
Aktüel

Çekmeköy’de sağanak nedeniyle 2 araç mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:37:00 -
Çekmeköy’de sağanak nedeniyle 2 araç mahsur kaldı

Çekmeköy’de aşırı yağış nedeniyle iki araç mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından iki araç kurtarıldı.

Çekmeköy’de aşırı yağış nedeniyle iki araç mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından iki araç kurtarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Aydın Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağmur özellik Anadolu yakasında etkili olurken, Çekmeköy’de 2 araç yağmurun şiddetiyle mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve belediye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından mahsur kalan iki araç kurtarıldı.
Olayı gören Serhat Alın isimli vatandaş, "Yağışın etkisiyle şantiyenin kumu kalmış o yüzden araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelip kurtardı araçları" dedi.

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